L’ultimo abbraccio a Caterina Romualdi folla al funerale della 23enne che amava tanto la vita

Il funerale di Caterina Romualdi ha riunito molte persone nella chiesa della città. La giovane, di soli 23 anni, è stata ricordata da amici e familiari durante la cerimonia. La folla si è stretta attorno alla famiglia, ascoltando le parole e ascoltando una canzone intonata dalla classe della scuola media frequentata dalla ragazza. La cerimonia si è conclusa con un ultimo saluto alla giovane, che amava molto la vita.

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Forlì, 8 maggio 2026 – Una classe, nella scuola media di via Ribolle, sta intonando una canzone allegra che dalle finestre aperte attraversa la strada e arriva come un assurdo ossimoro sonoro fino al piazzale della chiesa di Ca’ Ossi, la San Pio X, dove sta per cominciare il funerale di Caterina Romualdi, la 23enne deceduta nel terribile incidente avvenuto domenica notte in viale dell’Appennino insieme all’amica Sirin Jaziri. La sorella di Caterina, Angelica, anche lei a bordo dell’auto, è ricoverata al Bufalini, in coma farmacologico. https:www.ilrestodelcarlino.itravennacronacasirin-continua-a-ballare-lancio-cfd608cd Lacrime silenziose, l’abbraccio di amici, conoscenti e parenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo abbraccio a Caterina Romualdi, folla al funerale della 23enne che “amava tanto la vita” Notizie correlate Come sta la sorella di Caterina Romualdi dopo il tragico incidente a ForlìForlì, 5 maggio 2026 – La sorella di Caterina Romualdi, morta nell’incidente di domenica sera, è fuori pericolo di vita. Umberto Bossi, l’ultimo bagno di folla nella sua Pontida: piazza transennata per il funerale. Poi il corteo verso il pratonePontida (Bergamo) – C’è un progetto, un’idea, forse un sogno che non si sa se si potrà realizzare ma che molti accarezzano in queste ore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spensierata e sorridente, tutti siamo rimasti sconvolti, il dolore del direttore nel ricordo di Caterina Romualdi; Il dolore dopo la tragedia: l'ultimo saluto a Caterina, mentre la sorella Angelica lotta in Rianimazione; Vite spezzate, il platano diventa un altare di fiori: Il vostro sorriso non si spegne. Venerdì l'addio a Caterina; Venerdì l’addio a Caterina, la sorella in coma farmacologico. Insieme andavano da amici: E Sirin sognava di ballare. L’amore è l’unica forza che ci tiene vivi: l’ultimo saluto a Caterina, la giovane morta nell'incidenteLe immagini dell'ultimo saluto a Caterina Romualdi, la giovane di 23 anni scomparsa nel tragico incidente di viale dell'Appennino, raccontano di un dolore composto e profondo che ha unito l'intera com ... forlitoday.it Forlì, tragico incidente in viale dell’Appennino: l’ultimo saluto a Caterina Romualdi - GalleryA Forlì l’ultimo saluto a Caterina Romualdi, la ragazza di 23 anni scomparsa nel tragico incidente stradale avvenuto domenica in viale ... corriereromagna.it L'ULTIMO SALUTO A CATERINA, IL VIDEO - Le immagini dell'ultimo saluto a Caterina Romualdi, la giovane di 23 anni scomparsa nel tragico incidente di viale dell'Appennino, raccontano di un dolore composto e profondo che ha unito l'intera comunità di Ca’ - facebook.com facebook