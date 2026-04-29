Nuovi show di luci e acqua | come cambierà l’Albero della vita di Expo con 12 milioni e quando riaprirà la piazza

L'Albero della vita, simbolo di Expo 2015 e punto di riferimento per molti, sarà soggetto a un intervento di restauro e aggiornamento. Sono stati stanziati circa 12 milioni di euro per realizzare nuovi show di luci e acqua, con l’obiettivo di ridargli vita e attrattiva. Dopo diversi anni di chiusura, l’area circostante verrà riqualificata e la piazza sarà riaperta al pubblico in una data ancora da comunicare.

Fermo per tanti anni, simbolo di uno degli eventi che ha cambiato per sempre la città, Milano è pronta a ‘togliere le ragnatele’ all'Albero della vita di Expo 2015. A Mind, infatti, è stato presentato il progetto ‘Ritorno alla vita’, un intervento di riqualificazione che riporterà in funzione.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Chiusure idriche in 12 Comuni della provincia: ecco dove e quando mancherà l'acqua Tragedia a scuola: Alicia, 12 anni, perde la vita sotto un albero schiantato dal vento.Tragedia a scuola: Alicia, 12 anni, perde la vita sotto un albero schiantato dal vento. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giappone-Taiwan, il Festival delle Lanterne a Chiayi luogo di scambi culturali; Roberto Cacciapaglia live al Teatro Niccolini; DENTRO PAESAGGI DI LUCE - Il contrasto tra paesaggio naturale ed industriale; La fioritura dell’albero del cuore di Peveragno: ecco il glicine degli innamorati. Nuovi show di luci e acqua: come cambierà l’Albero della vita di Expo con 12 milioni (e quando riaprirà la piazza)Un investimento milionario e la firma di Marco Balich restituiranno a Milano lo show di luci e acqua dell'icona di Expo 2015 ... milanotoday.it L’albero luminoso sull’acqua. Dal Poggio di Castiglione del Lago lo show di lampade e musicaSi è acceso il Natale delle Meraviglie. Alle 17.30 in punto ieri, dal Poggio di Castiglione del Lago, lo show di luci e musica ha dato il via al più atteso degli eventi. Numeri da capogiro per ... lanazione.it Leggi l'articolo - Festa del Maj 2026: 1° maggio al ponte della Maddalena per l'Albero della Libertà - facebook.com facebook