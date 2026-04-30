Telescopio Swift in caduta sulla Terra la NASA fissa i tempi di salvataggio | Link al lancio entro fine anno

La NASA ha annunciato che entro la fine dell’anno verrà lanciato il veicolo robotico Link con l’obiettivo di recuperare il telescopio Swift, attualmente in caduta verso la Terra. Il lancio è previsto entro questo periodo e rappresenta un intervento programmato per recuperare lo strumento spaziale prima che entri nell’atmosfera terrestre. Restano ancora da definire le tempistiche precise del lancio e le modalità di intervento.

La NASA pianifica entro fine anno il lancio del veicolo robotico Link per salvare il telescopio Swift. La missione punta ad agganciare l’osservatorio spaziale e spingerlo in un’orbita più alta per evitare il rientro incontrollato sulla Terra.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Artemis II sulla rampa di lancio, intanto la Nasa cambia strategia: stop al progetto Gateway e presenza umana sulla LunaLa “nuova” strategia della Nasa prende forma mentre, sul piano operativo, il programma Artemis entra in una fase decisiva dopo una lunga serie di... Ita Airways, l’ad fissa i tempi: “Contratto entro 6-8 settimane”Fiumicino, 31 marzo 2026 – ITA Airways apre al rinnovo del contratto e i sindacati rilanciano, chiedendo di trasformare rapidamente le dichiarazioni... Una raccolta di contenuti Telescopio Swift in caduta sulla Terra, la NASA fissa i tempi di salvataggio: Link al lancio entro fine annoLa NASA pianifica entro fine anno il lancio del veicolo robotico Link per salvare il telescopio Swift. La missione punta ad agganciare l’osservatorio spaziale e spingerlo in un’orbita più alta per evi ... fanpage.it Il telescopio Swift della NASA in caduta verso la Terra: una missione senza precedenti cercherà di salvarloIl telescopio spaziale Swift, uno degli osservatori della NASA più importanti per lo studio dei lampi gamma, è in caduta incontrollata verso la Terra. Dopo quasi vent’anni di attività, il telescopio è ... fanpage.it