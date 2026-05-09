La Cassazione ha confermato la condanna di Gilberto Cavallini, rifiutando il ricorso e mantenendo inalterata la misura dell’isolamento di 36 mesi, prevista per l’ex membro di organizzazioni terroristiche coinvolto nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Cavallini, condannato all’ergastolo in via definitiva nel gennaio dello scorso anno, rimarrà quindi in isolamento per l’intera durata stabilita.

Rigettato il ricorso in Cassazione e ripristinata l’intera misura dell’isolamento, ossia i tre anni per intero, per Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato all’ergastolo in via definitiva il 15 gennaio dell’anno scorso per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. La Corte di Cassazione ha infatti annullato la decisione con cui, lo scorso gennaio, la Corte d’Assise d’appello presieduta dal giudice Domenico Stigliano, aveva stabilito, sulla base della documentazione disponibile, che il 73enne Cavallini avesse già scontato un anno, sei mesi e tre giorni di isolamento, e ha anche respinto il ricorso presentato dall’avvocato Gabriele Bordoni, legale dell’ex Nar, secondo cui, invece, Cavallini avrebbe già scontato i tre anni di isolamento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage del 2 agosto, la Cassazione: "A Cavallini 36 mesi di isolamento"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Strage 2 agosto Bologna, ricorso rigettato. La Cassazione: “Cavallini deve scontare i 3 anni di isolamento”Bologna, 8 maggio 2026 – Rigettato il ricorso in Cassazione e ripristinata l’intera misura dell’isolamento, ossia i tre anni per intero, per Gilberto...

La Cassazione: "L'ex Nar Cavallini dovrà scontare i tre anni di isolamento"Gilberto Cavallini dovrà scontare tutti e tre gli anni di isolamento diurno previsti dalla condanna definitiva all’ergastolo per concorso nella...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Memoria come fondamento di un'efficace prevenzione dell'estremismo - Autonome Provinz Bozen; Strage del 2 agosto, la Cassazione: A Cavallini 36 mesi di isolamento; La Cassazione: L'ex Nar Cavallini dovrà scontare i tre anni di isolamento; 12 porte del 30 aprile 2026.

Strage del 2 agosto, la Cassazione: A Cavallini 36 mesi di isolamentoRigettato il ricorso in Cassazione e ripristinata l’intera misura dell’isolamento, ossia i tre anni per intero, per Gilberto Cavallini, ... ilrestodelcarlino.it

Strage di Bologna, Piantedosi: I morti del 2 agosto sono vittime di guerra alla democraziaQuell'atto barbarico e vile non solo ha tolto la vita a tanti nostri concittadini, ma ha cercato di seminare il terrore e la disperazione in tutto il Paese. I morti e i feriti del 2 agosto sono ... bologna.repubblica.it

Diventano definitive le condanne per la strage di Corinaldo, in provincia di Ancona, alla discoteca Lanterna Azzurra, dove la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018 morirono cinque minorenni e una mamma. La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazion x.com