Strade sicure davanti alla scuola E loro le occupano

Per alcune ore, gli studenti hanno preso possesso degli spazi davanti alla scuola, riempiendoli di attività e animando l’area. La loro presenza ha trasformato temporaneamente l’area di fronte all’edificio scolastico, coinvolgendo i presenti in diverse iniziative. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si trovava nei pressi, creando un momento di aggregazione tra i giovani e gli adulti che assistivano alla scena.

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