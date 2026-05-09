Strade sicure davanti alla scuola E loro le occupano
Per alcune ore, gli studenti hanno preso possesso degli spazi davanti alla scuola, riempiendoli di attività e animando l’area. La loro presenza ha trasformato temporaneamente l’area di fronte all’edificio scolastico, coinvolgendo i presenti in diverse iniziative. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si trovava nei pressi, creando un momento di aggregazione tra i giovani e gli adulti che assistivano alla scena.
Per alcune ore si sono riappropriati degli spazi davanti al loro istituto scolastico e li hanno animati. " Vogliamo strade sicure davanti alla scuola ", hanno affisso sul cancello di via Verdi, mentre i bambini giocavano. Il gruppo Genitori per via Verdi Strada Scolastica ha aderito alla campagna Clean Cities “Streets for kids“, iniziativa promossa da una rete di oltre 60 associazioni europee per chiedere più strade scolastiche, aria pulita, spazi per giocare e percorsi sicuri per andare a scuola. Grazie al sostegno dell’associazione Sellino Spiritato, con il patrocinio del Comune, dopo l’orario scolastico via Verdi ha ospitato una festa collettiva e gratuita dedicata alla comunità della scuola di infanzia Castiglioni ma anche ai residenti e a tutte le famiglie.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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