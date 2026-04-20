Torrino i volontari puliscono le strade vicino alla scuola | Ama deve passare almeno ogni 15 giorni

Il 19 aprile, alcuni volontari si sono riuniti nel quartiere Torrino per effettuare una giornata di pulizie lungo le strade vicine alla scuola. Durante l'intera giornata, hanno raccolto foglie, aghi di pino e rifiuti abbandonati lungo i marciapiedi e le aree pubbliche. I partecipanti hanno commentato che sarebbe utile che l'Ama passasse almeno ogni 15 giorni per mantenere più pulito il quartiere.

Una domenica di pulizie quella del 19 aprile, trascorsa da diversi volontari in alcune strade del Torrino a raccogliere foglie, aghi di pino e rifiuti abbandonati. L'iniziativa è stata organizzata dal comitato di quartiere Eur Torrino, insieme al centro di aiuto alla vita Torrino e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Volontari puliscono le sponde del fiumeCITTÀ DI CASTELLO - Una giornata dedicata alla tutela ambientale con la nuova edizione di “BiondoTevere“ che si svolge oggi. 100 giorni alla Maturità, rifiuti al Campus dopo la festa: gli studenti puliscono tutto. Paolini: “Alla prossima li tassiamo”Pesaro, 11 marzo 2026 – Hanno preso scatoloni e sacchi della spazzatura, ripulendo in qualche ora il Campus scolastico dai tantissimi rifiuti,...