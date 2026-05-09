Strada Orbitale di Foggia | Cronaca di un fallimento annunciato

La strada Orbitale di Foggia è stata al centro di un intervento da parte del WWF locale, che ha segnalato un problema di dimensioni considerevoli. Secondo l’associazione ambientalista, lungo sette chilometri si sarebbe sviluppato un vero e proprio cimitero vegetale, una condizione che ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità. La questione riguarda la gestione dell’area e le conseguenze sulla tutela ambientale nella zona.

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Il WWF Foggia denuncia: "Cimitero vegetale lungo 7 chilometri. Alberi usati come arredo usa-e-getta" Già nei mesi passati, il WWF Foggia aveva risposto colpo su colpo alle "rettifiche" dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessora Lucia Aprile, che tentava di minimizzare le criticità parlando di "sostituzioni a costo zero" e di "normali fallanze fisiologiche". Avevamo ribadito con forza un concetto fondamentale: gli alberi non sono oggetti. Non si possono sostituire come lampadine bruciate senza analizzare le cause tecniche del decesso. Le risposte del Comune, improntate a un rassicurante quanto vacuo ottimismo, sono state smentite dai fatti e dal tempo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Strada Orbitale di Foggia: Cronaca di un fallimento annunciato ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate EAV, cronaca di un fallimento annunciato: tra spettri del passato e macerie del presenteTempo di lettura: 3 minutiL’ombra del 2012, l’anno segnato dal fallimento di EAV Bus, torna a proiettarsi sul trasporto pubblico locale campano. Cronaca di un “pacco” annunciato: Lucca fallisce pure in PremierSe c’è una cosa che la gestione del mercato azzurro ci ha insegnato negli ultimi anni, è che quando si sbaglia un colpo, lo si sbaglia in maniera... Contenuti di approfondimento Si parla di: Foggia, città ad anelli: il sogno di Antonucci. Nel Foggiano l’Esercito lavora ad una strada di «riserva» per uscire dall’isolamentoPotrebbe essere pronta già oggi la bretella di collegamento tra i boschi lungo la strada provinciale 129 a Roseto Valfortore Dopo quattro giorni di diluvio, il sole e le alte temperature hanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it Strada crollata, il comune di Roseto Valfortore isolatoAllerta rossa sul fiume Fortore per rischio idraulico in provincia di Foggia, dopo le piogge dei giorni scorsi che questa mattina sono diventate più deboli. Fiumi sorvegliati speciali per il rischio ... rainews.it