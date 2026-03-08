EAV cronaca di un fallimento annunciato | tra spettri del passato e macerie del presente

Il trasporto pubblico locale in Campania si trova di nuovo sotto i riflettori a causa di EAV, l’azienda coinvolta in un fallimento che risale al 2012. Dopo anni di difficoltà, le vicende di EAV Bus tornano a fare notizia, con notizie di problemi e criticità che riguardano l’azienda e il servizio offerto alla cittadinanza. La situazione attuale si inserisce in un quadro di continui malumori e incertezze sul futuro del trasporto pubblico nella regione.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ombra del 2012, l’anno segnato dal fallimento di EAV Bus, torna a proiettarsi sul trasporto pubblico locale campano. A denunciarlo sono i comitati dei pendolari delle Linee Flegree e Vesuviane, che in un duro comunicato parlano apertamente di una situazione ormai fuori controllo e di una gestione che, a loro dire, starebbe ripercorrendo errori già visti in passato. Secondo i pendolari, la gestione attuale di EAV avrebbe imboccato “un binario morto”, con una situazione che sarebbe stata prevedibile da tempo. Nel documento si richiama una metafora amara: “la morale del porcile”, ovvero il silenzio generale finché i problemi riguardavano altri, fino a quando le conseguenze non sono diventate inevitabili per tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

