Stop in SS 96 | arrestato potentino con cocaina in auto e in cucina

Un uomo di Potenza è stato arrestato dopo che gli agenti hanno trovato cocaina sia all’interno della sua auto che in cucina. Durante un controllo sulla SS 96, i poliziotti hanno rinvenuto la sostanza stupefacente nel veicolo e in un contenitore domestico. Sono stati identificati anche due altri passeggeri coinvolti nel trasporto della droga. Le autorità stanno ancora indagando sulle modalità di consegna e sui dettagli dell’operazione.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli agenti a scoprire la droga in cucina?. Chi sono gli altri due passeggeri coinvolti nel trasporto?. Cosa hanno trovato gli investigatori insieme al bilancino di precisione?. Perché il nervosismo dei viaggiatori ha svelato l'operazione?.? In Breve Totale sequestrato 39,9 grammi di cocaina tra auto e cucina a Potenza.. Recuperati 760 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.. Indagini in corso su due passeggeri per accertare la consapevolezza del carico.. Operazione condotta dalla Squadra Mobile di Matera lungo la SS 96 bis.. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 55 anni originario di Potenza dopo aver rinvenuto circa 40 grammi di cocaina durante un controllo stradale sulla SS 96 bis, nel tratto che attraversa l’agro di Irsina, sabato 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop in SS 96: arrestato potentino con cocaina in auto e in cucina ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Foligno, stop allo spaccio mobile: arrestato 22enne con cocainaI carabinieri hanno intercettato e arrestato un giovane di 22 anni di nazionalità albanese a Foligno, colto in flagrante mentre trasportava droga... Cocaina in cucina: cane Nadia smaschera 2 kg, arrestato cataneseNel cuore di Palermo, un’operazione mirata dei Carabinieri ha portato all’arresto di un cittadino catanese di 34 anni per detenzione finalizzata allo...