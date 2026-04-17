A Foligno, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni di nazionalità albanese, sorpreso mentre trasportava cocaina destinata alla vendita. L’operazione si è svolta in strada, dove il ragazzo è stato fermato e trovato in possesso della sostanza stupefacente. L’arresto si inserisce in un’azione volta a contrastare lo spaccio di droga nella zona.

I carabinieri hanno intercettato e arrestato un giovane di 22 anni di nazionalità albanese a Foligno, colto in flagrante mentre trasportava droga pronta per la vendita. L’operazione si è svolta in via Arcamone, dove il controllo di un veicolo in transito ha portato alla scoperta di dosi di cocaina e denaro contante. Il controllo in via Arcamone e il sequestro della refurtia. L’intervento dei militari è scaturito da un servizio di pattugliamento che ha messo sotto la lente un’auto in movimento. Il conducente, un ventiduenne senza una residenza fissa nel territorio nazionale, ha manifestato un comportamento tale da spingere gli agenti a procedere con una perquisizione sia del soggetto che del mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foligno, stop allo spaccio mobile: arrestato 22enne con cocaina

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