A Palermo, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 34 anni di Catania per aver detenuto circa 2 chili di cocaina in casa. Durante l’operazione, è stato coinvolto anche un cane antidroga chiamato Nadia, che ha aiutato a scoprire la sostanza. L’arresto è avvenuto nel corso di un’azione mirata in un’abitazione della città.

Nel cuore di Palermo, un'operazione mirata dei Carabinieri ha portato all'arresto di un cittadino catanese di 34 anni per detenzione finalizzata allo spaccio. L'intervento è stato reso possibile dall'efficacia del cane antidroga Nadia e da comportamenti sospetti dell'indiziato nel centro cittadino. Sono stati sequestrati circa due chilogrammi di cocaina con un potenziale guadagno illecito stimato in 300 mila euro. L'azione si è svolta oggi, lunedì 9 marzo 2026, quando i militari hanno notato l'atteggiamento nervoso dell'uomo mentre cercava di rientrare nella propria abitazione guardandosi alle spalle. Questa circostanza ha innescato una perquisizione che ha confermato la presenza della droga nascosta strategicamente nell'appartamento.

© Ameve.eu - Cocaina in cucina: cane Nadia smaschera 2 kg, arrestato catanese

