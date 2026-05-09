StMicroelectronics riparte con forza grazie a Apple e occhio a SpaceX

StMicroelectronics mostra segnali di ripresa dopo un periodo complicato, grazie alla domanda crescente dei prodotti Apple. La società sta aumentando la produzione e investendo in nuove tecnologie, mentre il settore aerospaziale di SpaceX sta attirando sempre più attenzione per i futuri sviluppi. Dopo un anno di difficoltà, l’azienda si prepara a consolidare la propria posizione sul mercato, con obiettivi legati sia alla grande tecnologia che all’innovazione spaziale.

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Apple oggi, SpaceX sempre di più domani. StMicroelectronics sta correndo e a un anno dal difficile momento di inizio 2025 il colosso italo-francese dei semiconduttori si trova in un contesto tonico e dinamico sulla scorta di una consistente domanda da oltre Atlantico, che sta producendo oggi soprattutto l’effetto di un legame solido col gruppo di Cupertino a cun domani potrebbe aggiungersi un ruolo attivo della creatura di Elon Musk per la conquista dello spazio. Ricavi per 3,1 miliardi nel primo trimestre, nuovi investimenti e previsioni di crescita del fatturato a quasi 3,5 miliardi nel periodo aprile-giugno danno l’idea di una situazione a dir poco tonica per l’azienda italo-francese.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - StMicroelectronics riparte con forza grazie a Apple (e occhio a SpaceX) ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Apple e Samsung +2%: il mercato smartphone europeo riparte dopoIl Mercato Smartphone Europeo Rinasce: Apple e Samsung Guidano la Ripresa, Ma l'Aumento dei Costi Inquina l'Orizzonte Il mercato degli smartphone in... Decreto Fiscale, Rubano: “Con interventi su dividendi e iperammortamento risultato concreto grazie a Forza Italia”Tempo di lettura: < 1 minuto“Con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto-legge fiscale arrivano risposte chiare e attese dal mondo...