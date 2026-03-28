Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge fiscale, con interventi che riguardano dividendi e iperammortamento. La decisione segue un confronto tra le forze politiche e mira a rispondere alle richieste del settore produttivo. La posizione di Forza Italia è stata citata come elemento chiave nel processo decisionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto-legge fiscale arrivano risposte chiare e attese dal mondo produttivo, frutto anche del lavoro serio e puntuale di Forza Italia. Si interviene in modo efficace per rendere il sistema più competitivo, sostenendo chi investe, innova e crea occupazione nel nostro Paese.” Lo dichiara Francesco Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie e membro della Commissione Finanze della Camera dei deputati. “Tra i punti qualificanti del provvedimento – prosegue – vi è il ritorno a un regime più equilibrato sulla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni, un segnale importante di attenzione verso imprenditori e investitori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Decreto Fiscale, Rubano: “Con interventi su dividendi e iperammortamento risultato concreto grazie a Forza Italia”

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