Apple e Samsung +2% | il mercato smartphone europeo riparte dopo

Apple e Samsung hanno registrato un aumento del 2% nelle vendite di smartphone in Europa, segnando una ripresa dopo mesi di stagnazione. La domanda di dispositivi più avanzati e le promozioni promosse dai due giganti hanno incentivato gli acquisti. Tuttavia, i rincari delle materie prime e dei trasporti complicano la situazione, rendendo più difficile mantenere i margini di profitto. Le aziende continuano a sfidare le difficoltà del mercato, mentre i consumatori tornano a scegliere i modelli più recenti. La tendenza sembra destinata a proseguire.

Il Mercato Smartphone Europeo Rinasce: Apple e Samsung Guidano la Ripresa, Ma l’Aumento dei Costi Inquina l’Orizzonte. Il mercato degli smartphone in Europa ha segnato una timida ma significativa ripresa nel quarto trimestre del 2025, con una crescita del 2%. A trainare questa inversione di tendenza sono stati i colossi Apple e Samsung, che insieme detengono quasi i due terzi del mercato, mentre le prospettive future sono offuscate dall’aumento dei costi delle componenti chiave. Un Quarto Trimestre di Segnali Positivi. Dopo un periodo di fluttuazioni e incertezze, il mercato europeo degli smartphone ha mostrato segni di vitalità tra ottobre e dicembre 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Counterpoint: Apple supererà Samsung nel 2025 per smartphone venduti

Leggi anche: Marchio di smartphone che cresce più di apple e samsung non è quello che pensi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.