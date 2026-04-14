A partire da mercoledì 15 aprile, i prezzi delle sigarette e dei tabacchi trinciati subiranno un incremento. Alcuni pacchetti vedranno un aumento fino a 50 centesimi, coinvolgendo diverse marche. La variazione riguarda sia i prodotti da fumo che le sigarette di marche specifiche, con dettagli sui nuovi prezzi che verranno applicati a partire dalla data indicata.

Brutte notizie per i fumatori italiani, con la data del 15 aprile 2026 che darà il via al nuovo aumento al prezzo delle sigarette. Infatti, a causa dell’ultimo intervento sulle accise, chi andrà a comprare sigarette e tabacchi si troverà costretto a sborsare qualche centesimo in più, con alcuni pacchetti che addirittura arriveranno a costare 50 centesimi in più. Sigarette e tabacco in aumento I rincari da inizio 2026 Dalle sigarette ai tabacchi trinciati La lista completa delle marche coinvolte Sigarette e tabacco in aumento Sul sito della Federazione Italiana Tabaccai la comunicazione sul nuovo aumento del prezzo delle sigarette campeggia chiaramente in apertura.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aumento sigarette da mercoledì 15 aprile, l'elenco dei rincari che su alcuni pacchetti arrivano a 50 centesimi

Prezzo sigarette aumenta, da domani 15 aprile nuovi rincari fino a 30 centesimi: la tabella completaA partire da domani, 15 aprile 2026, scatta una nuova tranche di rincari per sigarette e tabacco trinciato.

Aumenti in arrivo: da domani, 15 aprile 2026, rincari su sigarette e tabaccoABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi prezzi dal 15 aprile A partire da domani, 15 aprile, entreranno in vigore nuovi aumenti sui prezzi di sigarette,...