Melfi il vuoto di Stellantis | svaniti 2.500 operai in 5 anni

Tra il 2021 e oggi, nello stabilimento di Melfi, appartenente al gruppo automobilistico, si è registrato un calo di circa 2.500 operai, portando il numero totale di dipendenti a circa 4.500. La diminuzione avviene in un arco di cinque anni, durante i quali la forza lavoro si è progressivamente ridotta. La fabbrica, una delle più grandi della regione, ha visto il proprio personale diminuire di circa un terzo rispetto al passato.

? Cosa sapere Stellantis Melfi: 2.500 operai in meno tra il 2021 e oggi in Basilicata.. La forza lavoro scende da 7.000 a 4.500 unità con impatto sull'indotto locale.. Circa 2.500 lavoratori hanno lasciato lo stabilimento Stellantis di Melfi tra il 2021 e oggi, un calo che ha ridotto la forza lavoro da 7.000 addetti a poco più di 4.500 unità nel cuore industriale della Basilicata. Il quadro che emerge dai dati recenti descrive una realtà che va ben oltre le semplici cifre delle ultime uscite volontarie. Le quasi 500 persone che hanno scelto di lasciare il posto recentemente portano il totale dei cessati in questo recente periodo a circa 1.000 unità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melfi, il vuoto di Stellantis: svaniti 2.500 operai in 5 anni Notizie correlate Stellantis paga 425 operai per lasciare la fabbrica di Melfi. Da inizio anno oltre 1.000 uscite dai siti italianiAlla faccia della ripresa della produzione in Italia nel primo trimestre, Stellantis apre di nuovo il portafoglio per allontanare gli operai dalle... Melfi, Stellantis blocca il turno di notte: crisi di flussi in fabbricaA partire da lunedì 13 aprile, lo stabilimento Stellantis di Melfi sospenderà il turno notturno nei reparti di Stampaggio e Lastratura. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Stellantis annuncia un quinto modello per una fabbrica italiana... e potrebbe essere una nuova Alfa Romeo; Socialismo Light e serrande abbassate. A Melfi, il 25 aprile dedicato al centenario della morte di Giovanni AmendolaSabato 25 Aprile, alle ore 17.30 presso l’auditorium del centro culturale Nitti di Melfi (vico San Pietro snc), è in programma l’evento culturale A cento anni dalla morte di Giovanni Amendola (1882-1 ... lasiritide.it