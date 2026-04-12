Melfi Stellantis blocca il turno di notte | crisi di flussi in fabbrica

A partire da lunedì 13 aprile, lo stabilimento Stellantis di Melfi sospenderà il turno notturno nei reparti di Stampaggio e Lastratura. La decisione è stata comunicata dalla direzione dello stabilimento, che ha motivato la scelta con una crisi di flussi di produzione. La sospensione riguarda soltanto il turno di notte e non sono state annunciate variazioni per gli altri turni di lavoro presenti nello stabilimento.

A partire da lunedì 13 aprile, lo stabilimento Stellantis di Melfi sospenderà il turno notturno nei reparti di Stampaggio e Lastratura. La decisione, definita dall’azienda come una misura sperimentale, scaturisce da uno squilibrio produttivo interno: mentre i reparti di Verniciatura e Montaggio subiscono interruzioni dovute alla carenza di componenti, la Lastratura ha accumulato un eccesso di scocche a causa di una produzione che non si è mai arrestata. Squilibri logistici e accumuli di scocche nel polo di S. Nicola. La dinamica che ha spinto la multinazionale a modificare l’organizzazione dei turni risiede in una disconnessione tra le diverse fasi della catena produttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melfi, Stellantis blocca il turno di notte: crisi di flussi in fabbrica Stellantis, la crisi di Cassino unisce operai e industriali: 5mila in piazza contro la desertificazione della fabbricaSono scesi in piazza in 5mila per dire basta alla desertificazione della fabbrica di Stellantis. Leggi anche: L’unica fabbrica di Stellantis che rischia davvero di chiudere