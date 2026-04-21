Stefano Massini torna a teatro con Donald | in scena un' indagine a raggi x del presidente americano

L’ultimo lavoro teatrale di Stefano Massini, l’unico scrittore italiano ad aver vinto il prestigioso Tony Award, arriva il 22, 24, 25 e 26 aprile al Teatro Bonci. Dopo i successi nei teatri di tutto il mondo di “Lehman Trilogy” e “Manhattan Project”, “Donald. Storia molto più che leggendaria di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

"Stato contro Nolan", in scena al Teatro Sociale il testo di Stefano MassiniLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Siamo...

Stefano Massini porta in scena “Mein Kampf” al Comunale di CarpiStefano Massini, scrittore, drammaturgo, narratore, venerdì 13 marzo porta in scena al Teatro Comunale di Carpi "Mein Kampf", il libro-manifesto...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Stefano Massini dietro la maschera di Trump: Indago l’uomo che si è costruito un mito; Stefano Massini racconta al teatro Bonci la storia di Donald 'Golden Man'; Stefano Massini e la bellezza come bene comune; Letteratura e grandi nomi per la nuova stagione del Teatro Stabile.

Stefano Massini dietro la maschera di Trump: Indago l’uomo che si è costruito un mitoLo scrittore porta sulla scena al Bonci la biografia del presidente: Occorre tornare indietro nel tempo e ricostruire le cause ... ilrestodelcarlino.it

FestivaLove: il primo big in cartellone è Stefano MassiniSCANDIANO (Reggio Emilia) – Stefano Massini è il primo nome ufficiale svelato del cartellone di FestivaLove 2026, il festival che tornerà ad animare il centro storico di Scandiano dal 29 al 31 maggio. reggionline.com

Festival Filosofico del Sannio. Grande partecipazione alla lectio Magistralis di Stefano Massini “La Bellezza bene comune” Grande partecipazione al Teatro San Marco in occasione del decimo appuntamento del 12° Festival Filosofico del Sannio, organizzato facebook