Mai viste persone così qua… Affari tuoi anche Stefano De Martino sconvolto da Alberto e Eleonora

La puntata di Affari Tuoi trasmessa il 9 aprile 2026 ha suscitato molte reazioni sui social e tra il pubblico, con commenti entusiasti e battute che hanno fatto discutere. Durante la trasmissione sono stati protagonisti alcuni concorrenti, tra cui Alberto ed Eleonora, che hanno attirato l’attenzione per le loro scelte e reazioni. Anche Stefano De Martino, presente in studio, ha mostrato sorpresa di fronte a determinati momenti.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 9 aprile 2026 ha lasciato dietro di sé una scia di commenti, battute e reazioni entusiaste, trasformandosi in uno degli appuntamenti più chiacchierati delle ultime settimane. Merito di una partita piena di alti e bassi, ma anche della presenza scenica dei due concorrenti finiti subito al centro dell’attenzione del pubblico in studio e dei social. A conquistare la scena, ancora prima dell’esito del gioco, sono stati Alberto ed Eleonora, coppia arrivata in trasmissione con un mix di complicità, leggerezza e una presenza che non è passata inosservata. Lui, 38 anni, agente di commercio dell’Emilia-Romagna, ha affrontato la gara con il pacco numero 11. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Affari Tuoi, lei non molla mai… e Stefano De Martino resta senza parole: “È così che si gioca”Ci sono puntate che scorrono via lisce e poi ci sono quelle che ti fanno stringere i pugni sul divano.

Temi più discussi: Affari Tuoi, la coppia di ‘bellissimi’ stravolge anche De Martino: Mai visti così. La partita disastrosa finisce in trionfo; Brenda Lodigiani e Stefano De Martino: l’attrice fa chiarezza sul legame col conduttore; Martina Miliddi: Io e Stefano De Martino? Ci vogliamo bene. Mi sento protetta da lui; Sanremo 2027, cambia tutto: spunta il nome che scompiglia i piani di Stefano De Martino.

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Stefano De Martino annuncia in trasmissione la puntata speciale di #AffariTuoi con concorrenti Jovanotti e Gianni Morandi. Domani su Rai 1 x.com