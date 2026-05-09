Dopo la recente divisione della squadra di curling, Stefania Constantini ha commentato la situazione sottolineando che lo sport è un percorso di cambiamento e che si sta preparando a tornare in campo. La campionessa ha anche annunciato la creazione di due nuove squadre, senza specificare ulteriori dettagli. La scissione ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, evidenziando un periodo di grande fermento nel settore.

Periodo molto movimentato in seno al curling italiano, con l’annunciata divisione della squadra femminile: nei fatti si è materializzato un vero e proprio ammutinamento, perché Stefania Constantini è stata abbandonata dalle compagne con cui ha giocato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e agli ultimi Mondiali. La skip veneta, che nel 2022 conquistò la medaglia d’oro ai Giochi nel doppio misto con Amos Mosaner (a cui si è aggiunto il bronzo dell’ultima edizione a cinque cerchi), si è ritrovata isolata dopo che Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Elena Mathis hanno formato una nuova squadra insieme a Rachele Scalesse (promossa dalla Nazionale juniores).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefania Constantini parla dopo la scissione: “Lo sport è evoluzione, mi rimetto in gioco”. E annuncia due squadre…

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