l team di Stefania Constantini nel curling si scioglie Lo Deserto | Mi hanno voluta fare fuori

Il team di Stefania Constantini nel curling si è ufficialmente sciolto. Marta Lo Deserto, ex componente del gruppo, ha commentato la decisione affermando di essere stata allontanata senza preavviso e di aver subito mosse prese senza il suo coinvolgimento. La notizia della fine della formazione arriva dopo che le due atlete hanno condiviso comunicazioni pubbliche sulla separazione.

Il Team Constantini non c'è più, almeno nella forma in cui lo era stato. Ufficialmente si è sciolto. Marta Lo Deserto che è fuori uscita ha avuto parole dure per Stefania Constantini, campionessa del curling: "Movimenti fatti alle mie spalle".🔗 Leggi su Fanpage.it

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