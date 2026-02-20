Pietre sui binari prima dell’arrivo del Frecciarossa 20enne va ai domiciliari | Profondamente pentito

Un ragazzo di 20 anni, arrestato a Castel San Pietro Terme, ha lasciato pietre sui binari prima dell’arrivo di un treno ad alta velocità. L’uomo, portato davanti al Gip, ha confessato di aver agito da solo e di essere pentito, ma ha escluso legami con gruppi estremisti o altri sabotaggi precedenti. Il giovane ora si trova agli arresti domiciliari, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul suo gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona.

Il giovane, arrestato a Castel San Pietro Terme, nella città metropolitana di Bologna, ha ammesso tutte le sue colpe rispondendo alle domande del Gip ma negando ogni coinvolgimento con precedenti sabotaggi all'infrastruttura ferroviaria e legami con gruppi estremisti. Il ventenne che è accusato di avere messo decine di pietre lungo i binari ha risposto alle domande del gip: "Attraverso un brutto momento dal punto di vista sentimentale". Disposti gli arresti domiciliari