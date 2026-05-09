Stazione di Lodi chiude la biglietteria per due settimane | via ai lavori di ammodernamento

La biglietteria della stazione ferroviaria di Lodi sarà chiusa dal 12 al 27 maggio per lavori di ammodernamento. Durante questo periodo, i clienti non potranno acquistare biglietti presso i punti vendita fisici presenti in stazione. La chiusura temporanea riguarda un arco di due settimane, durante le quali saranno effettuati interventi di aggiornamento e miglioramento degli spazi. La gestione delle vendite di biglietti sarà comunque garantita attraverso canali alternativi.

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Lodi, 9 maggio 2026 – La biglietteria della stazione ferroviaria di Lodi resterà chiusa al pubblico dal 12 al 27 maggio compresi. Sarà necessario per consentire lavori di ammodernamento della stazione, eseguiti da Rete ferroviaria italiana. Lo comunica Trenord in un avviso esposto ai viaggiatori, precisando che il servizio riprenderà regolarmente da mercoledì 28 maggio. Servizio di vendita garantito. Durante il periodo di chiusura, la continuità del servizio di vendita sarà comunque garantita dalle due emettitrici automatiche presenti in stazione. I passeggeri potranno inoltre acquistare biglietti e abbonamenti online attraverso il sito Trenord e l’ App Trenord, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stazione di Lodi, chiude la biglietteria per due settimane: via ai lavori di ammodernamento ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lavori di ripresa frane, chiude una strada per due settimane: la mappa completaPer consentire l'esecuzione di lavori di ripristino frane, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, da lunedì 27 aprile via della... Lavori di ammodernamento, chiude l’ufficio postale in piazza del BorgoDa giovedì rimarrà chiuso fino alla fine del mese l’ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati (nella foto), per lo svolgimento di alcuni... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori in stazione a Lodi, la biglietteria resterà chiusa dal 12 al 27 maggio; Riaperta la biglietteria della stazione di Codogno (Lodi); Stazione di Codogno: riapre la biglietteria dopo il restyling completo; Lodi Vecchio: si ribalta con l’auto nel fossato, muore ragazza di 29 anni. Stazione di Lodi, chiude la biglietteria per due settimane: via ai lavori di ammodernamentoDal 12 al 27 maggio stop allo sportello Trenord. Biglietti acquistabili alle emettitrici automatiche, online e nelle tabaccherie convenzionate: personale presente in stazione per assistere i viaggiato ... ilgiorno.it STAZIONE DI CODOGNO, ASSESSORE LUCENTE: RIAPERTA LA BIGLIETTERIA E SPAZI PIÙ FUNZIONALI(mi-lorenteggio.com) Codogno/LO, 30 apr) Sopralluogo dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, questa mattina, alla stazione ferroviaria di Codogno (Lodi) ... mi-lorenteggio.com 2026 Hugo Readalong: "Nel Mio Paese" di Thomas Ha e "Sei Persone Per Rivederti" di J.R. Dawson reddit "B.G. EDILSIDERCAN DI BERTON GIACHETTI PIETRO - S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates x.com