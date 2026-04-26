Lavori di ripresa frane chiude una strada per due settimane | la mappa completa

Da lunedì 27 aprile, via della Cembalina a Marrara sarà chiusa al traffico per due settimane per lavori di ripresa di frane. La strada sarà interdetta alla circolazione tra via Vallicelle e via del Forno, ad eccezione di residenti e veicoli di emergenza o soccorso. I lavori sono a cura del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara. La chiusura interesserà un tratto specifico della strada, necessario per gli interventi di ripristino.

Per consentire l'esecuzione di lavori di ripristino frane, a cura del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, da lunedì 27 aprile via della Cembalina, a Marrara, sarà interrotta al transito (eccetto residenti e veicoli di emergenzasoccorso) da via Vallicelle a via del Forno.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Strada chiusa per due settimane: partono i lavori di rifacimento del tratto alluvionatoA partire da lunedì 16 marzo, il Comune di Bagnacavallo darà il via all'inizio dei lavori di ripristino del manto stradale di via Aguta per un tratto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lavori di ripresa frane, chiude una strada per due settimane: la mappa completa; Contrasto alle frane Quasi finiti i lavori lungo tre provinciali; Casola Valsenio, al via tre cantieri dopo le frane su via Settefonti, via Capanne e via Lama; 20 anni e 847 uscite tra frane, scavi e tunnel da percorrere ma il fiume sotterraneo è raggiunto: ''Non importa quanto c'è voluto ma l'impegno dedicato a questa folle impresa''. Frana di Bondone a Villanuova, i lavori si avviano verso la conclusioneIl cantiere è stato oggetto di un sopralluogo a cui hanno preso parte l’assessore regionale Maione e la sindaca Dusi ... giornaledibrescia.it Villanuova sul Clisi, sopralluogo per i lavori di messa in sicurezza dopo la franaL’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione ha effettuato questa mattina nella località di Bondone, nel Comune di Villanuova sul Clisi (Brescia), un sopralluogo per fare il pu ... brescia.corriere.it Il giardino del Guasto chiude per i lavori di ristrutturazione x.com A breve, dunque, si attende la presentazione del programma dei lavori presso il Comune di Palmoli - facebook.com facebook