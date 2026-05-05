Ladispoli blitz antidroga dei carabinieri | sequestrato 1,5 kg di hashish due arresti

Nella giornata del 5 maggio 2026, i carabinieri di Ladispoli hanno effettuato un intervento che ha portato al sequestro di circa 1,5 chili di hashish. Durante l’operazione sono stati arrestati due uomini, ritenuti gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si è svolta nel corso di una perquisizione condotta nel territorio della città.

Ladispoli, 5 maggio 2026 – I carabinieri della stazione di Ladispoli hanno arrestato due uomini gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di una serie di blitz antidroga, i carabinieri hanno notato i movimenti sospetti di un 32enne di Cerveteri a bordo di un’auto. Un comportamento che ha spinto gli investigatori a seguirne discretamente gli spostamenti, fino a un’abitazione della stessa zona, dove si trovava un 31enne. Proprio lì, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto un rapido passaggio di un involucro con un terzo soggetto, subito identificato. Un gesto apparentemente ordinario, ma che ha fatto scattare l’intervento dei militari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Blitz antidroga dei carabinieri: sequestrato oltre un chilo di hashishUn arresto e il sequestro di più di 1,2 chilogrammi di hashish, alcune pastiglie, un bilancino di precisione e 2. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Blitz antidroga nella notte a Ladispoli: due arresti, sequestrato un chilo e mezzo di hashish; Ladispoli, blitz antidroga dei Carabinieri: due arresti e 1,5 kg di hashish sequestrati. Ladispoli, blitz antidroga dei carabinieri: sequestrato 1,5 kg di hashish, due arrestiLadispoli, 5 maggio 2026 – I carabinieri della stazione di Ladispoli hanno arrestato due uomini gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di ... ilfaroonline.it Blitz antidroga nella notte a Ladispoli: due arresti, sequestrato un chilo e mezzo di hashishL’intervento rientra in una più ampia attività di controllo del territorio LADISPOLI - Operazione dei Carabinieri a Ladispoli, dove nella notte è scattato ... etrurianews.it Il quintetto rossoblù vince 66-64 ed ora ha il match ball qualificazione Basket Città di Ladispoli - facebook.com facebook