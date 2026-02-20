Blitz antidroga a Casal di Principe | due arresti da parte dei carabinieri Trovate anche armi e munizioni

I Carabinieri di Casal di Principe hanno arrestato due uomini questa mattina durante un blitz che ha portato anche al sequestro di armi e munizioni. La loro azione si è concentrata in una zona abitata, dove hanno trovato droga nascosta in un garage. Le forze dell’ordine sono intervenute all’alba, dopo aver raccolto indizi sulla presenza di attività illecite. Gli arrestati sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. La polizia continua le indagini sul territorio.

I militari dell’Arma, anche con l’impiego di auto civetta, hanno monitorato i movimenti dei due indagati, le cui abitazioni risultano situate una di fronte all’altra. Nel corso della notte, i Carabinieri hanno notato un sospetto andirivieni di persone e veicoli, nonché ripetuti spostamenti tra le due case. Poco dopo l’1:30, al rientro di uno dei due a bordo di un’auto, i militari dell’Arma sono intervenuti a sorpresa all’interno del cortile dell’abitazione, procedendo ai controlli e alle perquisizioni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz antidroga a Casal di Principe: due arresti da parte dei carabinieri. Trovate anche armi e munizioni Leggi anche: Blitz nel noto parco: trovate armi, munizioni e tanta droga Leggi anche: Lariano. Blitz antidroga dei Carabinieri. Sequestrati cocaina, hashish e munizioni. Arrestata una donna di 42 anni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Casal di Principe (CE). Blitz antidroga all'alba: due arresti e sequestri vari operati dai Carabinieri; Evade dai domiciliari e viene sorpreso vicino alla caserma: arrestato; Cocaina nascosta nel sedile dell’auto: arrestato 48enne. In giro nonostante l'obbligo di dimora; Capua, spaccata in banca: fuga senza bottino. Blitz antidroga a Casal di Principe, due arresti,Un'operazione scattata nelle prime ore del mattino ha portato all'arresto di due uomini residenti a Casal di Principe, accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... napoli.repubblica.it Blitz antidroga. Nove anni a un albaneseTeneva in casa droga per 4 milioni, condannato a 9 anni di reclusione nel processo con il rito abbreviato al tribunale di Monza. Era la notte del 15 settembre 2024, quando la polizia ha effettuato un ... ilgiorno.it Blitz antidroga dei carabinieri a #Sassari: arrestato giovane con droga, sostanze dopanti e ordigno artigianale - facebook.com facebook Maxi blitz antidroga a Bologna: 10 arresti in quattro giorni x.com