Stati Uniti il Pentagono pubblica nuovi documenti e video sugli Ufo

Il Pentagono ha reso pubblici nuovi documenti e video riguardanti gli Ufo e i cosiddetti fenomeni anomali non identificati. La divulgazione avviene in un momento in cui si invita il pubblico a interpretare in autonomia le informazioni diffuse. La decisione si inserisce in un percorso di trasparenza sui fenomeni aerei non identificati, senza fornire ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

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Il Pentagono ha avviato la pubblicazione di nuovi documenti sugli Ufo e sui cosiddetti “fenomeni anomali non identificati” (UAP), sostenendo che sarà il pubblico a poter “trarre le proprie conclusioni” sulle informazioni diffuse. L’iniziativa coinvolge anche Casa Bianca, Direzione dell’Intelligence Nazionale, Dipartimento dell’Energia, NASA e FBI. Il Pentagono ha affermato che il presidente Donald Trump punta alla “massima trasparenza” sul tema, aggiungendo che ulteriori file saranno resi pubblici progressivamente. I fascicoli pubblicati riportano avvistamenti intriganti, come un oggetto luminoso che compie virate di 90 gradi sopra il Kazakistan.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stati Uniti, il Pentagono pubblica nuovi documenti e video sugli Ufo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Trump rende pubblici i documenti Usa sugli Ufo: prime foto e video del Pentagono Notizie correlate Leggi anche: Trump pubblica i documenti sugli Ufo: “Ora divertitevi”. Ma il Pentagono frena sugli alieni Cnn, il Pentagono pubblica documenti sugli UfoDopo che lo scorso febbraio il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ordinare alle agenzie federali di "identificare e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gli Stati Uniti ritireranno 5mila soldati dalla Germania; Stati Uniti: Pentagono comincia a pubblicare documenti e video che parlano degli Ufo; Stati Uniti, desecretati alcuni dossier sugli UFO; Stati Uniti: il Pentagono stanzia nuovi fondi per la deterrenza strategica. UFO, il Pentagono pubblica i primi X File: cosa c’è davvero nei documenti segretiUna nuova pubblicazione di documenti ufficiali riporta al centro dell’attenzione globale il tema degli UFO e dei fenomeni aerei non identificati, noti anche come UAP. ilmessaggero.it Stati Uniti: il Pentagono stanzia nuovi fondi per la deterrenza strategicaNel contesto di crescenti tensioni internazionali gli Stati Uniti rilanciano la propria strategia di difesa puntando con decisione sulla modernizzazione dell’arsenale nucleare ... interris.it Il rapporto perduto fra Italia e Stati Uniti x.com Il presidente degli Stati Uniti dice 'probabilmente' quando gli si chiede se potrebbe ritirare le truppe statunitensi da Italia e Spagna reddit