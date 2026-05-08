cnn il pentagono pubblica documenti sugli ufo

Il Pentagono ha reso pubblici alcuni documenti relativi a oggetti volanti non identificati, confermando l'esistenza di materiali investigativi su questo tema. La pubblicazione arriva a distanza di alcuni mesi da quando il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato l’intenzione di declassificare informazioni su fenomeni aerei non spiegati. I documenti mostrano immagini e rapporti raccolti da fonti militari, senza offrire spiegazioni definitive sui fenomeni osservati.

Dopo che lo scorso febbraio il presidente Usa Donald Trump aveva annunciato l'intenzione di ordinare alle agenzie federali di "identificare e pubblicare" i dossier riguardanti extraterrestri e Ufo, il Pentagono ha poi pubblicato il primo lotto di documenti segreti che attestano avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Alcuni, addirittura, risalenti agli Anni '40. "Mentre le precedenti amministrazioni non sono state trasparenti su questo argomento, con questi nuovi documenti e video, il popolo può decidere da sé. Che diavolo sta succedendo? Divertitevi" ha scritto il tycoon sulla piattaforma Truth Social. Trump aveva attaccato Barack...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Trump annuncia pubblicazione dei file su UFO

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