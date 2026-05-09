Statale 36 tre incidenti nel giro di un' ora | traffico in tilt

Nel pomeriggio sulla Statale 36 si sono verificati tre incidenti in un'ora, coinvolgendo complessivamente sette persone. Questi eventi hanno causato un blocco totale del traffico in direzione Lecco, con la strada che si è trasformata in un imbuto tra Costa Masnaga e il Trivio di Fuentes, a partire dalle 12:45. La situazione ha provocato lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito lungo questa tratta.

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Tre incidenti, sette persone coinvolte, il traffico in direzione Lecco praticamente fermo. È il bilancio di un pomeriggio nero sulla SS36 che, a partire dalle 12:45, ha visto la statale trasformarsi in un imbuto tra la zona di Costa Masnaga e il Trivio di Fuentes.Due schianti a pochi metri l'uno.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Auto ribaltata sulla Statale 36: traffico in tilt verso il lagoViolento schianto all’altezza di Desio, coinvolti sei uomini tra i 21 e i 59 anni. Statale 36, due incidenti in un'ora: code e disagi tra lago e BrianzaDue incidenti nel giro di poco più di un'ora hanno trasformato la SS36 in un imbuto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Paura sulla Statale 36: schianto nell’area di servizio tra Verano e Arosio, auto si ribalta e prende fuoco; Statale 36, camion sfonda il guardrail e perde il carico: code fino a 4 km; Bruttissimo incidente stradale sulla Statale 655: interviene l'elisoccorso, diversi km di coda; Cade in moto sulla SS39 del Passo dell’Aprica: grave un 23enne. Cavalli sulla Statale 36, schianto in galleria a Monza: un animale muore, tre feriti e traffico in tiltResta ora da chiarire come i cavalli siano riusciti a raggiungere la carreggiata della Statale 36, una delle principali vie di collegamento della Brianza. mbnews.it Maxi-incidente in galleria sulla SS36: sei feriti, codice rossoLa domenica di fine aprile si è chiusa con un bilancio pesante sulla Statale 36. Alle 18:01, nella galleria Borbino in carreggiata sud, all'altezza dell'innesto con la SP72 nel territorio di Abbadia L ... leccotoday.it Incidente a Campoformido sulla Statale 13: auto e moto coinvolte, giovane motociclista a terra e traffico rallentato. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com