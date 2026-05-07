Statale 36 due incidenti in un' ora | code e disagi tra lago e Brianza

Nella giornata di oggi, la Statale 36 ha registrato due incidenti nel giro di poco più di un'ora, causando code e disagi tra il lago e la Brianza. Il primo si è verificato alle 16:15 in carreggiata sud, all'uscita di Costa Masnaga Est, coinvolgendo un'auto e una moto. La strada si è subito riempita di veicoli in coda, rallentando significativamente il traffico nella zona.

Due incidenti nel giro di poco più di un'ora hanno trasformato la SS36 in un imbuto. Il primo si è consumato alle 16:15 in carreggiata sud, all'uscita di Costa Masnaga Est, con un'auto e una moto protagoniste dello scontro. A bordo del veicolo coinvolto un uomo di 33 anni. La Soreu dei Laghi ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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