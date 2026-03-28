Auto ribaltata sulla Statale 36 | traffico in tilt verso il lago

Questa mattina, poco prima delle 8, un’auto si è ribaltata sulla Statale 36, causando un blocco totale del traffico tra Milano e il Lago di Como. La strada principale è rimasta paralizzata per diverse ore, creando disagi e rallentamenti ai mezzi in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere il veicolo incidentato.

Violento schianto all’altezza di Desio, coinvolti sei uomini tra i 21 e i 59 anni. Soccorsi in codice rosso e lunghe code in direzione Laghi Poco prima delle 8 di questa mattina, sabato 28 marzo, un grave incidente ha paralizzato la Strada Statale 36, una delle principali arterie di collegamento tra Milano e il Lago di Como. All’altezza di Desio, in corrispondenza dell’uscita Seregno Sud in direzione Laghi, un’auto si è ribaltata dopo un violento scontro che ha coinvolto più veicoli. Come riportano i colleghi di MonzaToday, nel sinistro sono rimaste coinvolte sei persone, tutte di sesso maschile, con età comprese tra i 21 e i 59 anni: si tratta di uomini di 21, 24, 25, 51, 57 e 59 anni. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Auto ribaltata sulla Statale 36: traffico in tilt verso il lago Articoli correlati Auto ribaltata sulla Statale 42: due feriti, viabilità in tiltUn’auto si è ribaltata giovedì mattina, 19 marzo, sulla Statale 42 nel tratto compreso tra Trescore e Seriate, non distante dallo svincolo con la... Schianto sull’A14: auto ribaltata, traffico in tilt verso PescaraFermo - Incidente nel tratto fermano dell’autostrada Adriatica, a pochi metri dalla galleria Pedaso già teatro di un grave scontro: tre feriti... Contenuti e approfondimenti su Auto ribaltata Temi più discussi: Monza, incidente tra tre auto con ribaltamento: traffico in tilt sulla Statale 36; Auto ribaltata sulla Statale 42: due feriti, viabilità in tilt; Incidente sulla statale nel Salento: auto ribaltata e due feriti; Messina, auto si ribalta sulla Statale 114 a Santa Margherita. Auto ribaltata sulla Statale 42: due feriti, viabilità in tiltL'incidente giovedì mattina nel tratto tra Trescore e Seriate in direzione Bergamo. Code e rallentamenti nell'area ... bergamonews.it Tir si ribalta sulla Statale 162 ad Acerra: traffico in tiltDeterminante l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto tempestivamente il conducente dalle lamiere. agro24.it Nuovo incidente automobilistico per Tiger Woods. L'auto del campione di golf si è ribaltata su un fianco a seguito di una collisione con un camion. #ANSA - facebook.com facebook Intrappolati nell'auto ribaltata nel torrente, salvati dai #carabinieri . L'intervento a #ReggioCalabria, i due estratti con una corda x.com