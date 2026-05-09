Il caso relativo al delitto di Chiara Poggi torna a essere oggetto di discussione legale, con particolare attenzione alle implicazioni di un maxi risarcimento in caso di revisione. La questione riguarda una cifra elevata che potrebbe essere assegnata qualora si arrivasse a riconsiderare la condanna. La vicenda coinvolge diversi aspetti del procedimento giudiziario, inclusi i possibili effetti di un’eventuale revisione sulla sentenza definitiva.

Il delitto di Chiara Poggi torna ancora una volta al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. Dopo quasi vent’anni di processi, sentenze e polemiche, la Procura di Pavia ha deciso di riaprire il caso concentrando le nuove indagini su Andrea Sempio, oggi unico indagato nel nuovo filone investigativo. Una svolta che rischia di cambiare radicalmente la storia processuale di uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi decenni. Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, vede ora aprirsi la possibilità concreta di una revisione del processo. Ed è proprio questo scenario che potrebbe avere conseguenze enormi non soltanto sul piano giudiziario, ma anche economico.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Stasi, il maxi risarcimento in caso di revisione: la cifra spaventosa

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