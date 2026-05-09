Come funziona l' ipotesi revisione per Alberto Stasi e il possibile risarcimento milionario

Da milanotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. È l'unico condannato con sentenza definitiva in quella vicenda. Recentemente si è parlato di una possibile revisione del processo e di un risarcimento milionario. La vicenda giudiziaria si concentra sull'ipotesi di riaprire il procedimento e di valutare eventuali responsabilità o errori giudiziari.

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Sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi: Alberto Stasi è l'unico condannato in via definitiva con l'accusa di aver ucciso la sua ex fidanzata il 13 agosto 2007. Eppure, alla luce dell'avviso di conclusione delle indagini della procura di Pavia ad.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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