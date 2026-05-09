Come funziona l' ipotesi revisione per Alberto Stasi e il possibile risarcimento milionario

Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. È l'unico condannato con sentenza definitiva in quella vicenda. Recentemente si è parlato di una possibile revisione del processo e di un risarcimento milionario. La vicenda giudiziaria si concentra sull'ipotesi di riaprire il procedimento e di valutare eventuali responsabilità o errori giudiziari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui