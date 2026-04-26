A quasi vent’anni dall’omicidio che ha coinvolto una coppia nel nord Italia, il procedimento giudiziario torna a essere al centro dell’attenzione. Recentemente, si è parlato di un possibile maxi risarcimento in caso di revisione del processo, con una cifra considerevole che potrebbe essere riconosciuta alle persone coinvolte. La vicenda giudiziaria, iniziata con un procedimento che ha portato a una condanna definitiva, continua a generare discussioni e aggiornamenti.

A quasi vent’anni dall’omicidio che ha sconvolto l’Italia, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori. Nuove indagini, accertamenti genetici e uno scenario giudiziario che potrebbe riaprirsi stanno alimentando un dibattito che non si è mai davvero spento. Al centro di tutto, ancora una volta, la posizione di Alberto Stasi e l’ipotesi, per ora lontana, di una revisione del processo. Le nuove indagini e il nome di Andrea Sempio. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, è uno dei casi più discussi della cronaca italiana recente. Oggi la Procura di Pavia ha riaperto un filone investigativo, disponendo nuovi esami su tracce genetiche rinvenute sulla scena del crimine.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alberto Stasi, maxi risarcimento in caso di revisione del processo: la cifra monstre

Notizie correlate

Leggi anche: Delitto di Garlasco, fino a 6,5 milioni ad Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di assoluzione

Caso Garlasco, si fa strada l’ipotesi di una revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto StasiA quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione giudiziaria con sviluppi che...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Delitto di Garlasco, fino a 6,5 milioni ad Alberto Stasi in caso di revisione del processo e di assoluzione; Garlasco, se Stasi fosse innocente ecco il maxi risarcimento dello Stato (e della famiglia Poggi); Delitto di Garlasco, revisione processo Stasi e nuovo sospettato Sempio: possibile risarcimento fino a 4 milioni.

Delitto Garlasco, cosa succede ora a Sempio e Stasi? Dal nuovo processo a nessun colpevole: gli scenari e il nodo risarcimentoI due binari paralleli delle nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. I particolari dell'inchiesta su Andrea Sempio e il destino di Alberto Stasi, attualmente in ... milano.corriere.it

Garlasco, Stasi e il possibile risarcimento milionario per errore giudiziarioIl delitto di Garlasco torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria, aprendo uno scenario che potrebbe riscrivere completamente la storia della morte di Chiara Poggi. La Procura ... ilmattino.it

L'avvocato di Alberto Stasi commenta le ultime evoluzioni dell'inchiesta-bis sul delitto di Garlasco. - facebook.com facebook

Alberto Stasi non c'era quando è stata uccisa Chiara Poggi. Il caso Garlasco e quali indizi sono crollati: la revisione del processo e quanti soldi può chiedere x.com