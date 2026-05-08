A pochi giorni dall'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest, in programma dal 12 al 16 maggio 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna, la Rai ha deciso di confezionare due prime serate speciali, all'insegna della musica, che pescano a piene mani dall'archivio recente del Festival di Sanremo. Dal 2015, quando sono state introdotte per la prima volta, le cover sono diventate uno dei momenti più attesi dagli spettatori della kermesse canora e saranno proprio alcune delle cover più apprezzate dal pubblico in questi anni le grandi protagoniste di MilleunaCover Sanremo, in onda stasera, venerdì 8 maggio 2026 alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MilleunaCover Sanremo, un viaggio tra le cover e duetti al Festival stasera su Rai 1

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