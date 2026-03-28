Stasera su Canale 5 viene trasmessa la seconda puntata del serale di Amici 25, con la partecipazione di ospiti internazionali come Zendaya e Robert Pattinson. La serata prevede spettacoli musicali, momenti di comicità e nuove prove per gli allievi ancora in gara. La trasmissione vede la presenza di vari concorrenti e si svolge in un contesto di sfide e performance live.

Amici 25 torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata del serale: ospiti internazionali Zendaya e Robert Pattinson, musica, comicità e nuove sfide decisive tra gli allievi ancora in gara. Stasera, sabato 28 marzo, in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Nel primo appuntamento, tre allievi hanno già lasciato la gara. Ecco cosa vedremo questa sera: gli allievi rimasti in competizione, gli ospiti e chi parteciperà al format condotto da Alessandro Cattelan. Ospiti della seconda puntata di Amici Grande colpo di Maria De Filippi, che questa sera ospita due star internazionali e beniamini del pubblico più giovane: Zendaya e Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 su Canale 5: Zendaya, Robert Pattinson e gli altri ospiti di stasera

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