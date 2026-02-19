Striscia la Notizia stasera su Canale 5 | Ficarra e Picone e gli altri ospiti

Stasera, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata di Striscia la Notizia, causa la fine della stagione televisiva. Ficarra e Picone tornano come conduttori principali, affiancati da vecchie veline e ex calciatori. La serata promette momenti di comicità, con giochi e imitazioni divertenti. Tra le sorprese, anche alcune gag inedite e coreografie coinvolgenti. I fan della trasmissione si preparano a salutare con allegria questa edizione, mentre si aspetta una serata ricca di spettacolo.

Questa sera l'ultima puntata di Striscia la Notizia su Canale 5, con Ficarra e Picone, Veline storiche ed ex calciatori pronti a far divertire tra giochi, coreografie e imitazioni. Questa sera, giovedì 18 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda l'ultimo appuntamento con Striscia la Notizia - La voce della presenza, il celebre show satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, accompagnati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Anticipazioni e ospiti di Striscia la Notizia - La voce della presenza Tra gli ospiti della serata figurano Ficarra e Picone, che per sedici edizioni hanno guidato il tg satirico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

