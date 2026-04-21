Starmer sotto torchio ma non si dimette

Ieri, nel Parlamento, Keir Starmer ha subito un'intensa interrogazione da parte dei gruppi di opposizione, tra cui i conservatori, i liberaldemocratici e Reform UK di Farage. Le richieste di dimissioni sono state avanzate con forza, ma finora Starmer ha deciso di non lasciarsi intimidire e di rimanere in carica. La discussione si è concentrata sulle sue azioni e decisioni recenti, senza che ci siano stati cambiamenti nella sua posizione.

Caso Epstein-Mandelson Negare tutto è rimasta la linea ufficiale, evitando accuratamente di rispondere in modo articolato all’accusa principale, quella di aver mentito ai deputati Caso Epstein-Mandelson Negare tutto è rimasta la linea ufficiale, evitando accuratamente di rispondere in modo articolato all’accusa principale, quella di aver mentito ai deputati Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Ieri Keir Starmer ha affrontato la sua personale, sinora più serrata torchiatura parlamentare. I conservatori, i liberaldemocratici e il Reform Uk di Farage ne chiedevano...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Starmer sotto torchio, ma non si dimette Notizie correlate Uccise con la ricina, il padre sotto torchio. "Ma sono tranquillo"Dopo l'interrogatorio fiume di padre e figlia, ieri a Campobasso nuova tornata di audizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di... Leggi anche: Gb,si dimette capo Gabinetto di Starmer Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Starmer sotto torchio, ma non si dimette; Caso Mandelson, Starmer si scusa in Parlamento; Contro il politically correct, università inglesi nel mirino. Caso Mandelson, Starmer si scusa in ParlamentoIl premier britannico dovrà spiegare in Parlamento come la nomina di Mandelson, bocciato dai controlli di sicurezza, sia stata approvata, mentre crescono su di lui la pressione politica e le accuse di ... ilsole24ore.com CRISI UK/ Non saranno gli Epstein files a far cadere Starmer, ma il Labour: ecco quandoStarmer è sotto attacco per la nomina dell’ambasciatore Mandelson. Per ora non cadrà: il Labour non vuole l’instabilità e non ha alternative I file Epstein pesano come un macigno su monarchia e ... ilsussidiario.net PRIMA STIAMO A GUARDARE E ORA CI INVENTIAMO I CACCIAMINE SOTTO COMANDO DI MACRON E STARMER. Quando c'è la guerra l'Europa non si muove perchè è rischioso e Bruxelles si rifiuta di perdere uomini per imporre il proprio volere per la tut - facebook.com facebook