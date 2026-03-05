Stalking su ex minorenne revocato il braccialetto elettronico al 19enne di Bonea

Il Tribunale di Avellino ha deciso di revocare il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a un 19enne di Bonea, accusato di stalking pluriaggravato e lesioni personali nei confronti di un’ex fidanzata minorenne. La misura cautelare era stata applicata in precedenza, ma ora è stata rimossa, lasciando invariato il quadro delle accuse.

La decisione è stata adottata accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Vittorio Fucci, che ha ottenuto la rimessione in libertà del giovane. L'imputato era accusato di atti persecutori commessi nei confronti della ex ragazza, dei suoi genitori e del fratello. Il reato contestato risultava aggravato da tre circostanze: l'aver agito nei confronti di una persona con cui aveva intrattenuto una relazione affettiva; l'aver preso di mira una minorenne; l'aver posto in essere le condotte come espressione di controllo e possesso sulla donna. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, tutto ebbe inizio con la decisione della minore di interrompere il rapporto sentimentale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Stalking col braccialetto elettronico. Perizia psichiatrica su un ascolanoDovrà essere sottoposto a perizia psichiatrica un ascolano al centro di un clamoroso caso di stalking nei confronti dell’ex compagna e nel frattempo...

Stalking all’ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Altri aggiornamenti su Stalking su ex minorenne revocato il....

Temi più discussi: Perseguita l'ex 15enne, arrestato ragazzo di 17 anni; Torino, stalking e minacce alla ex: 20enne a processo; Pene troppo miti allo stalker seriale; Minaccia e aggredisce la ex minorenne in pieno giorno: arrestato 20enne filippino.

Stalking: Consulta salva braccialetto e 500 metriLa Consulta dichiara inammissibili le questioni su 282-ter e 275-bis c.p.p.: resta obbligo braccialetto e distanza minima di 500 metri. diritto.it

Sequestra la ex minorenne in un b&b: Mi hai disobbedito, ora sporgiti dalla finestra così ti spingo beneUn uomo di trent'anni è stato condannato a nove mesi di reclusione con l'accusa di stalking per aver perseguitato la ex fidanzata, all'epoca minorenne, con ripetuti insulti, pedinamenti e minacce di ... fanpage.it

Tenta di abbattere a calci la porta dello studio medico per aggredire la professionista che lo aveva denunciato per stalking. I carabinieri nella serata di ieri sono intervenuti in extremis a Gallipoli e hanno arrestato un 48enne che da mesi perseguitava la dottore - facebook.com facebook

Lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena all’ex che la picchiava: «Questo Paese fa schifo, se mi fossi fatta giustizia da sola per lo stalking avrei preso una condanna più alta» x.com