Il tribunale di Lucca ha deciso che un ex autotrasportatore può essere licenziato per stalking, dopo una disputa legale con una società locale. La sentenza chiarisce i limiti tra la vita privata del lavoratore e le esigenze dell’azienda, in relazione all’uso di un braccialetto elettronico e all’incidente con un camion. La decisione si basa su fatti specifici emersi durante il procedimento legale.

Il tribunale di Lucca ha emesso una sentenza che pone fine alla disputa legale tra un ex autotrasportatore e una società operante nella Piana di Lucca, stabilendo i confini tra la sfera privata di un dipendente e le necessità operative di un’impresa. Il caso riguarda un lavoratore che, dopo aver prestato servizio per l’azienda dal maggio 2024 al marzo 2025, si è interrompere il rapporto contrattuale a causa di restrizioni giudiziarie che ne impedivano l’esercizio delle mansioni professionali. L’impossibilità operativa dietro il licenziamento. Al centro della controversia che ha coinvolto la sezione lavoro del tribunale lucchese vi è la gestione di una crisi nata da fatti personali del.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Braccialetto elettronico e camion: sì al licenziamento per stalking

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