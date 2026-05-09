Stadio | il Comune blocca il piano di via Patroclo serve un nuovo progetto
Il Comune ha deciso di bloccare temporaneamente il piano di via Patroclo, richiedendo la presentazione di un nuovo progetto. La decisione è stata comunicata dopo che i tecnici hanno espresso preoccupazioni riguardo alla viabilità, temendo un possibile ingorgo totale sulla nuova rotatoria. La sospensione del progetto potrebbe comportare ritardi nell’ultimazione dei lavori e influire sulla circolazione nella zona. Restano da capire le tempistiche e le modalità del nuovo iter progettuale.
? Domande chiave Come influirà il blocco del Comune sulla viabilità della zona?. Perché i tecnici temono un ingorgo totale sulla nuova rotatoria?. Cosa devono cambiare i club per ottenere il via libera?. Chi pagherà le conseguenze del rischio di paralisi stradale?.? In Breve Direzioni Mobilità e Infrastrutture richiedono studi approfonditi sui flussi pedonali in via Patroclo.. Proposta club prevede trasformazione di una corsia del tunnel in accesso parcheggi sotterranei.. Parere favorevole condizionato emesso secondo le procedure previste dalla Legge Stadi.. Criticità riguardano la potenziale paralisi della viabilità presso la nuova rotatoria stadio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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