Stadio | il Comune blocca il piano di via Patroclo serve un nuovo progetto

Il Comune ha deciso di bloccare temporaneamente il piano di via Patroclo, richiedendo la presentazione di un nuovo progetto. La decisione è stata comunicata dopo che i tecnici hanno espresso preoccupazioni riguardo alla viabilità, temendo un possibile ingorgo totale sulla nuova rotatoria. La sospensione del progetto potrebbe comportare ritardi nell’ultimazione dei lavori e influire sulla circolazione nella zona. Restano da capire le tempistiche e le modalità del nuovo iter progettuale.

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