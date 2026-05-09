Il Comune ha dichiarato che il progetto di spostamento del tunnel di via Patroclo non potrà essere approvato finché le squadre di calcio non apporteranno modifiche al piano. La posizione è stata comunicata in risposta alle richieste di revisione presentate dalle società, che devono essere recepite prima di poter ottenere l'autorizzazione finale. La questione riguarda quindi la necessità di adeguare il progetto alle richieste delle squadre coinvolte.

Milano, 9 maggio 2026 – Non ci potrà essere alcun via libera al piano di s postamento del tunnel di via Patroclo se Milan e Inter non provvederanno a modificarlo. Ad assicurarlo è la Direzione Mobilità del Comune in una nota inviata a Il Giorno in replica a quanto pubblicato martedì. Quel giorno si erano riportati i timori espressi dalla stessa Direzione Mobilità di Palazzo Marino, insieme alla Direzione Infrastrutture e Spazio pubblico, in merito al piano di spostamento del tunnel così come presentato dai due club in occasione della Conferenza dei Servizi Preliminare. Tali timori comparivano sia nel verbale della Conferenza sia nel parere unico rilasciato dalle due Direzioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune: «Tunnel Patroclo, nessun sì al piano se Milan e Inter non lo modificano»

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