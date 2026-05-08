A Rimini si sta costruendo il palco che ospiterà il concerto di Vasco nel 2026. La struttura, situata in una zona dedicata agli eventi, è in fase di avanzata realizzazione e si sta sviluppando con elementi che richiamano l’immaginario del cantautore. La costruzione coinvolge diverse ditte specializzate e si prevede che sarà pronta nei prossimi mesi per ospitare il grande show.

Rimini, 8 maggio 2026 – Eccolo il palco delle meraviglie, quella da cui decollerà il tour 2026 di Vasco Rossi: sta prendendo forma allo stadio Romeo Neri di Rimini ed è lo stesso Kom a condividere le immagini, mentre lui sta proseguendo le prove nella discoteca Cromie a Castellaneta Marina, in Puglia. “Sua Maestà il Palco ha cominciato a prendere forma”, è l’entusiastico commento del Kom. "La scaletta rotola giù benissimo con momenti che vi sorprenderanno – fa sapere Vasco stesso sui social –. Ci saranno chicche nella prima parte, alcune cose nella seconda parte che non vi aspetterete”. https:www.ilrestodelcarlino.itvideovasco-rossi-e-la-scaletta-del-live-2026-fpcn3zqf Le due date di Vasco a Rimini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il palco di Vasco 2026 in costruzione a Rimini: “Sua maestà prende forma”

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