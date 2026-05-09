Stadio a San Donato il Milan paga il conto finale e se ne va | 74mila euro per l' addio definitivo o forse no
Il Milan ha effettuato un pagamento di 74mila euro al comune di San Donato Milanese. La somma rappresenta il rimborso delle spese tecniche sostenute dall’ente per l’istruttoria relativa al progetto sull’area San Francesco. La questione riguarda la conclusione di un accordo tra le parti, che potrebbe essere definitivo o soggetto a ulteriori sviluppi. La cifra è stata versata nelle casse comunali, senza ulteriori dettagli sul futuro dell’area.
Il Milan ha versato 74mila euro nelle casse del comune di San Donato Milanese. La cifra corrisponde al rimborso delle spese tecniche sostenute dall'ente per l'istruttoria del progetto sull’area San Francesco. Il pagamento segna la conclusione formale di un iter durato circa due anni, durante i.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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