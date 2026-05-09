Il Comune di San Donato sarà risarcito per il mancato stadio del Milan | bonifico da 74mila euro

Il Comune di San Donato riceverà un pagamento di 74.000 euro dal Milan. La cifra rappresenta il rimborso per le spese tecniche sostenute durante l’istruttoria legata al progetto di un nuovo stadio, progetto che poi è stato abbandonato. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il pagamento sarà effettuato tramite bonifico.

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