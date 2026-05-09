Durante la gara a Le Mans, Martin ha preso rapidamente il comando, superando tre avversari alla prima curva. La sua andatura gli ha consentito di accumulare un vantaggio considerevole sul resto del gruppo. Nel frattempo, la moto di Marc Marquez ha subito danni strutturali importanti, che hanno compromesso le sue prestazioni e lo hanno costretto a ritirarsi dalla competizione.

? Punti chiave Come ha fatto Martin a superare tre avversari alla prima curva?. Perché la moto di Marc Marquez ha subito danni strutturali così gravi?. Quali sono le conseguenze del crollo di Marquez sulla classifica piloti?. Come cambierà la sfida tra Aprilia e Ducati nella gara principale?.? In Breve Bezzecchi guida la classifica piloti con 108 punti, Martin ne raggiunge 102.. Aprilia guida costruttori con 105 punti davanti alla Ducati con 81.. Marquez scivola al quinto posto e subisce un violento impatto alla penultima curva.. Acosta chiude quinto, Mir sesto e Ai Ogura settimo dopo l'incidente di Marquez.. Jorge Martin ha conquistato la Sprint del Gran Premio di Francia a Le Mans superando Francesco Bagnaia dopo una prestazione caratterizzata da un sorpasso multiplo nella fase iniziale della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sprint a Le Mans: Martin travolge la concorrenza e batte Bagnaia

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