Sport in tv oggi sabato 7 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 7 marzo, gli appassionati di sport avranno diverse opzioni per seguire gli eventi in TV e streaming. La giornata si apre con le qualifiche del Gran Premio d’Australia, che aprono il Mondiale di Formula 1 e si svolgono a Melbourne. Gli orari delle trasmissioni e i canali disponibili sono indicati per chi vuole vivere in diretta le sessioni di qualifiche e altri incontri sportivi.

Oggi sabato 7 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP d'Australia: inizia il Mondiale F1 e a Melbourne si definirà la prima griglia di partenza della stagione. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con le imperdibili Strade Bianche (in versione maschile e femminile), ormai diventata a tutti gli effetti una Classica tra gli sterrati toscani e l'iconico arrivo in Piazza del Campo a Siena. L'Italia sarà in primissima linea, con ben tre Nazionali che saranno protagoniste su svariati fronti: incrocio durissimo con l'Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby, impegno fondamentale contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile, esordio nel World Baseball Classic contro il Brasile.