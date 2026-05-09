Sport e solidarietà | al via il torneo di padel Michele Viola 2026 per il centro Ace di Pellaro

L’Asd Michele Viola, in collaborazione con Ckc Padel Garden, organizza il "Torneo di Padel Michele Viola 2026", in programma il 9 e 10 maggio presso il Ckc Padel Garden via Nazionale Pentimele, 8a di Reggio Calabria.L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per l’acquisto di.🔗 Leggi su Today.it

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