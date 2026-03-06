Padel e solidarietà torneo benefico a sostegno della ricerca sul cancro

Ad Agrigento si è svolto un torneo di padel dedicato alla solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e volontari, unendo sport e impegno sociale in un’unica giornata. La manifestazione si è svolta presso un centro sportivo locale, attirando pubblico e media della zona.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sport e solidarietà si incontrano ad Agrigento in occasione di un torneo di padel organizzato per sostenere la ricerca scientifica. Domenica 8 marzo, a partire dalle 10, il Karol Padel Club Dalli Cardillo ospiterà "Uno smash per la ricerca", iniziativa benefica il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Airc. Il torneo si svolgerà nella struttura sportiva di via Unità d’Italia e vedrà la partecipazione di appassionati e sportivi che scenderanno in campo per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. La quota di partecipazione è di 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Airc per sostenere le attività di ricerca sul cancro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Padel solidale a Pellezzano: il torneo Telethon che unisce sport e ricercaAl centro sportivo di Casignano la prima edizione del trofeo “Città di Pellezzano – Telethon Edition” unisce competizione, comunità e impegno sociale...

Giornata contro il cancro infantile, raccolta fondi a sostegno della ricercaDa giovedì 12 a domenica 15 febbraio i volontari del Comitato Chianelli saranno negli ospedali, nei punti vendita Gala, nei mercati di campagna amica...

Contenuti e approfondimenti su Padel e solidarietà torneo benefico a....

Temi più discussi: Benessere, sport e condivisione: il padel al femminile; Il rene Padel Il tour arriverà a marzo 2026, un tour nazionale di solidarietà a sostegno della malattia di Berger; Il conforto in campo. Abbraccio a Lucrezia: Andiamo avanti insieme; Vergogna senza fine: Lucrezia Stefanini confessa di essere stata minacciata di morte.

Tobeduca 2025: torneo di padel, party e solidarietà per ricordare Fabio Duchini e sostenere la ricercaRoma, 28 maggio 2025 – Il 22 giugno 2025, il Circolo Aeronautica Ponte Milvio di Roma si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, solidarietà e divertimento, con la prima edizione di Tobeduca ... corrieredellosport.it

Padel mania, a Torino il più grande torneo diffuso di sempre: 65 circoli e 400 giocatori in campoIn calendario anche il Torneo VIP di Italy Padel Tour con le Football Legends. Hanno già confermato la loro partecipazione Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Paolo di Canio, Alessio Tacchinardi e Mark ... torino.corriere.it

Padel mania, a Torino il più grande torneo diffuso di sempre: 65 circoli e 400 giocatori in campo x.com

WINTER HEAD PADEL CUP A PRATO NEVOSO! Dal 27 al 29 marzo a @pratonevososki torna la Winter Head Padel Cup, l’evento che ha rivoluzionato lo sport in alta quota con la competizione più spettacolare dell’inverno Il primo torneo di padel al - facebook.com facebook