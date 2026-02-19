Coppa Nisida 2026 | al Circolo Ilva Bagnoli tre giorni di sport e inclusione con Special Olympics

Il Circolo Ilva Bagnoli ospiterà la Coppa Nisida 2026, un evento di canottaggio che si svolgerà dal 20 al 22 febbraio. La causa è la volontà di promuovere lo sport e l’inclusione sociale attraverso il meeting nazionale di Special Olympics Italia. Per tre giorni, atleti di diverse abilità si sfideranno in acque napoletane, attirando appassionati e famiglie. La manifestazione coinvolge decine di equipaggi e rappresenta un’occasione importante per valorizzare lo sport come strumento di integrazione. L’organizzazione si impegna a garantire una competizione aperta a tutti.

Il Circolo Ilva Bagnoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi del calendario remiero nazionale: dal 20 al 22 febbraio 2026 ospiterà infatti la 27ª edizione della Coppa Nisida, storico evento di canottaggio che anche quest'anno si svolgerà in sinergia con il Meeting Nazionale di Canottaggio Special Olympics Italia. Un connubio ormai consolidato, capace di trasformare il mare di Bagnoli in un luogo di incontro, condivisione e crescita, dove sport agonistico e solidarietà si fondono in un unico grande messaggio di inclusione sociale, elemento chiave del processo di rigenerazione urbana del territorio.